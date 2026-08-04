День физкультурника в Красноярске отметят спортивными соревнованиями и мастер-классами

Ключевые мероприятия, посвященные Дню физкультурника, в Красноярске развернутся на острове Татышев 8 августа. Кроме спортивных соревнований, открытых тренировок и популярных дворовых игр запланирован концерт с участием творческих коллективов города и почётных гостей. ​ Мероприятия, приуроченные ко дню любителей спорта, пройдут и в районах Красноярска: 5 августа, Ярыгинская набережная: интерактивные площадки, соревнования по северной ходьбе, концертная программа и показательные выступления спортивных клубов. 8 августа, стадион «Металлург» в Советском районе: массовая зарядка, соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу и другим видам спорта. Стадион «Рассвет» в Октябрьском районе: соревнования по мини-футболу, баскетболу, перетягиванию каната, гиревому спорту, работа интерактивных локаций. Пройдут мероприятия и в территориях, ставших частью большого Красноярска: В Элите в спортивном клубе (ул. Заводская, 14а) пройдут соревнования по пляжному волейболу. В Берёзовке на стадионе (ул. Парковая, 7) развернутся локации по мини-футболу, волейболу, шахматам, дартсу, гиревому спорту, легкой атлетике, прыжкам на скакалке, стритболу и ​жиму штанги. В Солонцах в спортивном клубе (ул. Новостроек, 8б) состоятся соревнования по мини-футболу среди любителей. 16 августа на стадионе «Авангард»​ (ул. Павлова, 21/1) в Кировском районе тематическое мероприятие пройдет перед матчем регбийных клубов «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Все события состоятся в рамках Года единства народов России и объединят гостей разных национальностей, отметили в мэрии Красноярска. 0+