60% россиян вместо путешествия будут делать ремонт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 60% процентов россиян планируют этим летом заниматься ремонтом вместо путешествий.
Таковы данные опроса телеканала «Бобер», пишет РИА Новости.
«Мужчины затевают ремонт спонтанно, рассматривая его как хобби по вечерам и в выходные (33%), под давлением второй половины (50%) или помогают лучшему другу и заодно весело проводят время (11%). При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%)», — говорится в исследовании.
При этом более 68% респондентов отметили, что самостоятельные работы по преображению дома помогают им справляться со стрессом.
Основными причинами конфликтов во время ремонта остаются бюджет (73%), разногласия по стилю (26%) и сроки (43%). Женщины признаются, ремонт сближает и не доставляет стресса, если вторые половины не экономят на бюджете и соглашаются с их выбором дизайна (76%).