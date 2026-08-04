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Порты горят, корабли взрываются: крах Украины на море вызвал панику НАТО

Военные РФ нанесли ночной удар по сухогрузам ВСУ в порту Николаева. Эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему этот порт бьют реже Одессы, что скрывается на обмелевшем Южном Буге и почему удары будут только нарастать. Подробности — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России официально подтвердило, что минувшей ночью Вооруженные силы РФ поразили четыре сухогруза, работавших на украинскую армию. Цели находились в акватории Черного моря и непосредственно в порту Николаева.

Почему же именно сейчас внимание приковано к Николаеву, а не к Одессе — главному логистическому хабу на Украине?

Удары по главному хабу.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru дал ответ на вопрос о том, почему именно Николаев сейчас стал чаще подвергаться ударам.

«Николаевский порт меньше, чем одесские порты. Одесса — это же главный хаб. Там и Ильичевск, и сама Одесса. Туда бьют чаще в силу того, что это основной узел. А сейчас бьют и по Николаеву, и по Очакову, потому что там остров Первомайский рядом, там сидят диверсанты», — пояснил он.

Николаев приобретает особое значение из-за близости к острову Первомайский, который используется для базирования диверсионных групп.

Речной фактор: как обмеление меняет стратегию.

Дандыкин обратил внимание на важную деталь: многие реки на Украине обмелели. Это также негативно сказывается на поставках для ВСУ.

«Николаев расположен на реке. А реки нынче все обмелели: и Дунай, и Южный Буг, да и Днепр, наверное, тоже», — сказал Дандыкин, уточнив, что обмеление судоходных артерий создает дополнительные сложности для захода крупнотоннажных судов.

Но основная цель российских ударов в этом регионе — корабли-носители безэкипажных катеров (БЭКов) и дронов.

«В Николаев и другие порты сейчас мало кто ходит. Сейчас наши военные отлавливают и бьют по этим носителям дронов и БЭКов», — добавил Дандыкин.

«Удары возмездия» от Измаила до Херсона.

Россия не намерена прекращать удары по портам противника. Дандыкин подчеркнул, что ответные действия будут только ужесточаться.

«Сухогрузы, носители дронов и БЭКов отлавливают, бьют и будут бить по ним дальше в силу того, что враг не прекращает террористической деятельности по отношению к нашим регионам. Удары будут наноситься впредь, это удары возмездия, это борьба с терроризмом и пиратством в море», — подчеркнул он.

Особое внимание эксперт обратил на географию: теперь зона поражения охватывает всё побережье: «Удары добрались до Николаева и наносятся по всем портам теперь, начиная от Николаева и заканчивая стороной Херсона».

По словам Дандыкина, армия РФ продолжает наносить комбинированные удары.

«Безусловно, будут применяться комбинированные удары с применением ракет, корректируемых авиабомб и беспилотников. Также будут применяться и наши безэкипажные катера», — уточнил он.

Портовая инфраструктура противника находится под постоянным наблюдением и может быть поражена в любой момент — с воздуха, с моря и с помощью высокоточных ракетных систем.

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