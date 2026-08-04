Порты горят, корабли взрываются: крах Украины на море вызвал панику НАТО

Минобороны России официально подтвердило, что минувшей ночью Вооруженные силы РФ поразили четыре сухогруза, работавших на украинскую армию. Цели находились в акватории Черного моря и непосредственно в порту Николаева.
Почему же именно сейчас внимание приковано к Николаеву, а не к Одессе — главному логистическому хабу на Украине?
Удары по главному хабу.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru дал ответ на вопрос о том, почему именно Николаев сейчас стал чаще подвергаться ударам.
«Николаевский порт меньше, чем одесские порты. Одесса — это же главный хаб. Там и Ильичевск, и сама Одесса. Туда бьют чаще в силу того, что это основной узел. А сейчас бьют и по Николаеву, и по Очакову, потому что там остров Первомайский рядом, там сидят диверсанты», — пояснил он.
Николаев приобретает особое значение из-за близости к острову Первомайский, который используется для базирования диверсионных групп.
Речной фактор: как обмеление меняет стратегию.
Дандыкин обратил внимание на важную деталь: многие реки на Украине обмелели. Это также негативно сказывается на поставках для ВСУ.
«Николаев расположен на реке. А реки нынче все обмелели: и Дунай, и Южный Буг, да и Днепр, наверное, тоже», — сказал Дандыкин, уточнив, что обмеление судоходных артерий создает дополнительные сложности для захода крупнотоннажных судов.
Но основная цель российских ударов в этом регионе — корабли-носители безэкипажных катеров (БЭКов) и дронов.
«В Николаев и другие порты сейчас мало кто ходит. Сейчас наши военные отлавливают и бьют по этим носителям дронов и БЭКов», — добавил Дандыкин.
«Удары возмездия» от Измаила до Херсона.
Россия не намерена прекращать удары по портам противника. Дандыкин подчеркнул, что ответные действия будут только ужесточаться.
«Сухогрузы, носители дронов и БЭКов отлавливают, бьют и будут бить по ним дальше в силу того, что враг не прекращает террористической деятельности по отношению к нашим регионам. Удары будут наноситься впредь, это удары возмездия, это борьба с терроризмом и пиратством в море», — подчеркнул он.
Особое внимание эксперт обратил на географию: теперь зона поражения охватывает всё побережье: «Удары добрались до Николаева и наносятся по всем портам теперь, начиная от Николаева и заканчивая стороной Херсона».
По словам Дандыкина, армия РФ продолжает наносить комбинированные удары.
«Безусловно, будут применяться комбинированные удары с применением ракет, корректируемых авиабомб и беспилотников. Также будут применяться и наши безэкипажные катера», — уточнил он.
Портовая инфраструктура противника находится под постоянным наблюдением и может быть поражена в любой момент — с воздуха, с моря и с помощью высокоточных ракетных систем.