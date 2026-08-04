В СФ предложили дать школьникам играть в настольные игры на переменах

«Простой запрет не решит проблему, если мы не предложим взамен альтернативу, которая могла бы заинтересовать детей. Нельзя просто забрать гаджеты и оставить детей на переменах в вакууме. Перемена должна оставаться временем для отдыха, эмоциональной разрядки и физической активности», — добавила она.