В СФ предложили дать школьникам играть в настольные игры на переменах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Необходимо организовать в школах шахматные зоны и пространства для настольных игр, что поможет отвлечь детей от гаджетов на переменах. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета СФ по социальной политике Наталия Косихина.
Доступ детей к любым гаджетам в стенах учебного заведения должен быть ограничен, за исключением уроков, где это предусмотрено программой. Об этом ранее ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Нам необходимо серьезно задуматься об организации качественного досуга школьников между уроками. Для учащихся средних и старших классов в школьных коридорах и рекреациях нужно создавать интересные интерактивные зоны: устанавливать шахматные столы, зоны для настольных игр, создавать мобильные библиотеки и уютные пространства для живого общения и обсуждения проектов», — сообщила Косихина.
Для младшеклассников критически важно движение, поэтому им нужно отдельно организовывать досуг, считает сенатор. «Вместо того чтобы сидеть, уткнувшись в экраны, дети должны играть в подвижные игры. Те же простые, проверенные временем “салочки”, “ручейки”, эстафеты или организованные физкультминутки помогут сбросить напряжение, улучшить осанку и сплотить класс», — отметила сенатор.
Инициатива об ограничении использования мобильных телефонов и гаджетов в школах, предложенная Общественной палатой, поднимает действительно острую и актуальную проблему, считает сенатор. Желание уберечь подрастающее поколение от цифровой зависимости это верный шаг, однако здесь крайне важно избегать перегибов, отметила Косихина.
«Простой запрет не решит проблему, если мы не предложим взамен альтернативу, которая могла бы заинтересовать детей. Нельзя просто забрать гаджеты и оставить детей на переменах в вакууме. Перемена должна оставаться временем для отдыха, эмоциональной разрядки и физической активности», — добавила она.