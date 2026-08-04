7-часовая угроза вражеского налета снята в Волгоградской области

В Волгоградской области утром 4 августа отменили режим беспилотной опасности. Он был объявлен около 22−00 ч. 3 августа и действовал почти 7 часов. Жителям напомнили о мерах безопасности, связанных с угрозой атак БПЛА. В частности, в такие периоды запрещено подходить к окнам.
При этом другие ограничительные меры в регионе ночью не вводились. Так, аэропорт Волгограда продолжил работать в штатном режиме.
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