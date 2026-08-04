Гинцбург рассказал, когда могут зарегистрировать вакцину от рака мочевого пузыря

«Вакцина от рака мочевого пузыря [»Имурон-ВАК«] есть, но она не зарегистрирована. Я думаю, что мы здесь в течение года, полугода, надеюсь, выйдем на возможность регистрации препарата против этого заболевания», — сказал он.