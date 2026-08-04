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Гинцбург рассказал, когда могут зарегистрировать вакцину от рака мочевого пузыря

Научный руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи сообщил, что препарат «Имурон-ВАК» может пройти регистрацию в ближайшие 12 месяцев.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вакцина «Имурон-ВАК» от рака мочевого пузыря может пройти регистрацию в ближайшие 12 месяцев, сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Вакцина от рака мочевого пузыря [»Имурон-ВАК«] есть, но она не зарегистрирована. Я думаю, что мы здесь в течение года, полугода, надеюсь, выйдем на возможность регистрации препарата против этого заболевания», — сказал он.

Научный руководитель центра уточнил, что над вакциной центр Н. Ф. Гамалеи работает совместно с Башкирским Федеральным медицинским университетом и первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова.