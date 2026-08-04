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В Крыму бархатный сезон продлится до октября

Резкие скачки температуры в августе до 36 градусов тепла помогут прогреть море.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Бархатный сезон на Крымском полуострове продлится до середины октября. Резкие скачки температуры в августе до 36 градусов тепла помогут прогреть море и продлить купальный сезон. Об этом ТАСС сообщил доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Бархатный сезон в Крыму считается периодом наиболее комфортной погоды для отдыха, обычно он проходит примерно с начала-середины сентября до середины октября в зависимости от течения климатических параметров. В это время погода мягкая: море все еще достаточно теплое для купания, нет изнуряющей жары днем, а вечера относительно прохладные и приятные для прогулок, созерцания природы, экскурсий по полуострову. В середине октября обычно начинаются осадки и наступает общее похолодание, тогда бархатный сезон заканчивается.

«Море работает как мощный тепловой аккумулятор. В ближайшую неделю, по данным крымского гидрометцентра, ожидаются существенные повышения температуры воздуха — местами до 34−36 градусов тепла. Это приведет к дополнительному прогреву поверхностного слоя Черного и Азовского морей. В сентябре и первой половине октября море начнет отдавать накопленное тепло, поддерживая относительно высокий температурный фон», — добавил он.

Классические сроки бархатного сезона — с первые чисел сентября и примерно до 10−15 октября, однако многое зависит от осадков, осенних штормов, которые могут осложнить купально-пляжную рекреацию. «Особенно отчетливо бархатный сезон выражен на Южном берегу Крыма. Здесь действует сразу два фактора: высокая тепловая инерция Черного моря, которое медленно остывает, и орографическая защита Крымских гор, препятствующая проникновению холодных воздушных масс с севера. Эти массы уже с конца сентября начинают активно влиять на погоду равниной части полуострова», — сказал Вахрушев.

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