В Крыму бархатный сезон продлится до октября

Бархатный сезон в Крыму считается периодом наиболее комфортной погоды для отдыха, обычно он проходит примерно с начала-середины сентября до середины октября в зависимости от течения климатических параметров. В это время погода мягкая: море все еще достаточно теплое для купания, нет изнуряющей жары днем, а вечера относительно прохладные и приятные для прогулок, созерцания природы, экскурсий по полуострову. В середине октября обычно начинаются осадки и наступает общее похолодание, тогда бархатный сезон заканчивается.