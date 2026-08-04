В Биробиджане задержали похитителя шоколадной пасты и алкоголя

В Биробиджане полицейские задержали 38-летнего жителя села Лазарево Ленинского района ЕАО, которого подозревают в двух кражах из одного и того же магазина.
По данным полиции, в первый день мужчина незаметно вынес четыре банки шоколадной пасты и две бутылки крепкого алкоголя. Ущерб составил 5 278 рублей.
На следующий день подозреваемый вновь пришёл в тот же магазин. На этот раз он похитил две бутылки алкоголя стоимостью 1 998 рублей. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.
Охранник попытался задержать мужчину с похищенным товаром, однако тот смог скрыться. После обращения сотрудников магазина в полицию личность подозреваемого оперативно установили.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж») и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.