В Хабаровском крае уровень воды может достичь опасных отметок

Высокие уровни воды ожидаются и на других участках реки. В районе села Троицкое уровень может подняться до 470 сантиметров (опасное явление — от 450 см), в Комсомольске на Амуре — до 600 сантиметров (опасное явление — от 650 см). В селе Мариинское прогнозируемый уровень — до 450 сантиметров (опасное явление — от 350 см), в селе Богородское — до 400 сантиметров (неблагоприятное явление — от 400 см). Прогнозные данные будут уточняться по мере прохождения циклонов и паводка.