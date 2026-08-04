Миронов предложил дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах

«Ребята возвращаются домой, и им нужно заново встраиваться в мирную жизнь. Водительские права — это возможность работать, возить семью, быть мобильным. Государство, по моему мнению, обязано взять на себя расходы на обучение в автошколах для всех участников СВО», — сказал Миронов РИА Новости.