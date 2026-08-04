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Миронов предложил дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах

Лидер СР Миронов предложил дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах и получать водительские права за счет государства.

«Ребята возвращаются домой, и им нужно заново встраиваться в мирную жизнь. Водительские права — это возможность работать, возить семью, быть мобильным. Государство, по моему мнению, обязано взять на себя расходы на обучение в автошколах для всех участников СВО», — сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, речь идет о полноценном обучении с теорией и практикой с последующей сдачей экзаменов в ГИБДД.

«Государство оплатит курсы, а участник СВО сможет выбрать удобную для него автошколу из числа аккредитованных. Это особенно важно для тех, кто возвращается из зоны боевых действий и нуждается в быстрой социальной адаптации», — пояснил лидер партии.

Миронов подчеркнул, что наличие водительских прав существенно расширяет возможности трудоустройства, и для многих вернувшихся это станет реальным подспорьем.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищает страну. Бесплатное обучение в автошколах — это небольшая, но конкретная мера поддержки. Пусть каждый парень, вернувшийся с фронта, знает: государство поможет ему встать на ноги», — подытожил он.