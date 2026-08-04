Россия ограничила ввоз птицы из Камбоджи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россия временно ограничила ввоз птицы и птицеводческой продукции из Камбоджи из-за ухудшения ситуации с болезнью Ньюкасла.
Как пишет РБК, запрет распространяется на живую птицу, инкубационные яйца, мясо и готовую продукцию, которая содержит продукты переработки птицы. Исключение составят товары, прошедшие обработку, которая уничтожает вирус.
Ограничения также затронули корма и кормовые добавки, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птицы, а также продукцию животного происхождения, которую физические лица перевозят для личного пользования.
Болезнь Ньюкасла — вирусная инфекция птиц, которая поражает органы дыхания, пищеварительную и нервную системы и может приводить к массовой гибели поголовья.
В 2017 году Россельхознадзор после вспышек заболевания вводил аналогичные ограничения на поставки из Швейцарии.