Максим Иванов: «Спорт должен быть один для всех»

В Хабаровске на набережной у арены «Ерофей» прошёл забег «Доступный старт». На дистанции вышли более 150 человек: опытные бегуны и любители, дети, семьи, воспитывающие ребят с инвалидностью, а также представители бегового сообщества «Бодрость», средний возраст участников которого — от 70 до 90 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для самых юных спортсменов подготовили дистанцию 500 метров, взрослые могли пробежать 5 или 10 километров. Участники инклюзивного забега выбирали комфортную для себя дистанцию.
Забег стал частью проекта депутата Государственной Думы Максима Иванова «Активное лето» и первой массовой проверкой новой беговой дорожки на набережной Южного округа.
— На старт вышли люди разного возраста, с разной подготовкой и разными возможностями здоровья. И в этом главный смысл: спорт должен быть один для всех. Такой же должна быть и городская среда — удобной для ребёнка, профессионального бегуна, человека на коляске, родителей с детьми и старшего поколения, — отметил Максим Иванов.
Новая набережная создаётся по инициативе Губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. Максим Иванов занимается реализацией проекта, взаимодействует с подрядчиками, местными производителями и жителями, чьи предложения учитываются при благоустройстве территории.
При проектировании беговой дорожки отдельно консультировались с беговым сообществом Хабаровска. Спортсмены обсуждали качество и мягкость покрытия, ширину дорожек и разметку. «Доступный старт» позволил проверить эти решения уже в движении.
— Это не открытие всей набережной — большая работа ещё продолжается. Но беговая дорожка уже готова, и мы хотели, чтобы первыми её оценили сами люди. Те, кто будет тренироваться здесь утром и вечером, готовиться к соревнованиям или просто выходить на пробежку вместе с семьёй. Сегодня они лично проверили то, о чём мы много говорили во время строительства, — сказал Максим Иванов.
Изначально организаторы рассчитывали на 100 зарегистрированных бегунов. Ещё около 50 человек присоединились к дружескому забегу вне зачёта.
— Мы специально организовали не соревнование, а общий дружеский пробег. Хотели показать, что здесь все могут вместе бежать, общаться и хорошо проводить время. Дети преодолели 500 метров, начинающие любители — пять километров, более подготовленные участники — десять. Покрытие действительно получилось качественным: теперь тренироваться без лишней нагрузки на ноги и колени можно в открытом доступе круглосуточно, — рассказала директор проектов парковых забегов С95 Екатерина Фридман.
Новую дорожку оценили и постоянные участники хабаровских беговых клубов. По словам Сергея Котлярова, мягкое покрытие и качественная разметка позволяют использовать её как для обычных пробежек, так и для полноценных тренировок.
— Очень здорово, что такая дорожка появилась в Хабаровске. Покрытие мягкое, разметка хорошая. Теперь заниматься можно и на городской набережной, и здесь, у «Ерофея». Чем больше появляется таких мест, тем больше людей выбирают спорт и ставят перед собой новые цели, — отметил Сергей Котляров.
Отдельной частью мероприятия стал инклюзивный старт. На дистанцию вышли дети с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями. Некоторые участники преодолели маршрут на специальных беговых колясках.
Евгений Королькевич приехал на забег вместе с сыном Романом. Семья прошла дистанцию 500 метров.
— Стараемся участвовать в спортивных мероприятиях как можно чаще. Роману было непросто, но главное, что мы были вместе. Такие встречи сближают детей и родителей, дают возможность общаться и поддерживать форму. А теперь тренироваться здесь можно в любое удобное время — утром или вечером, — рассказал Евгений Королькевич.
Максим Иванов также вышел на старт вместе с сыном. По словам депутата, главным результатом мероприятия стали не секунды и километры, а возможность для самых разных людей почувствовать себя частью одной команды.
— Кто-то пробежал десять километров, кто-то — пятьсот метров, а кто-то впервые вышел на дистанцию вместе с родителями. Но главное, что все были рядом. Мы продолжаем реализацию проекта по инициативе Дмитрия Викторовича Демешина и обязательно доведём всю набережную до результата. Здесь должны быть возможности для бега, прогулок, семейного отдыха, северной ходьбы и велосипедов — для каждого жителя, — подчеркнул Максим Иванов.
Участники забега получили памятные медали. Для гостей также подготовили музыкальную программу и площадки для семейного отдыха. Новая беговая дорожка уже открыта для свободных тренировок.