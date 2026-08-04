Максим Иванов: «Спорт должен быть один для всех»

— Это не открытие всей набережной — большая работа ещё продолжается. Но беговая дорожка уже готова, и мы хотели, чтобы первыми её оценили сами люди. Те, кто будет тренироваться здесь утром и вечером, готовиться к соревнованиям или просто выходить на пробежку вместе с семьёй. Сегодня они лично проверили то, о чём мы много говорили во время строительства, — сказал Максим Иванов.