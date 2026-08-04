Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из Хабаровского края участвуют во всероссийских соревнованиях МЧС

Командам предстоит показать навыки помощи пострадавшим, действий в условиях ЧС.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Югре проходят XX Всероссийские соревнования «Школа безопасности». В течение недели команды школьников продемонстрируют навыки поведения в экстремальных ситуациях, проведения поисково-спасательных работ, прохождения маршрута выживания. помощи пострадавшим, спортивную подготовку. В соревнованиях участвуют команды из Хабаровска и Ванино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участие в сборах принимают команды из восьми федеральных округов России — победители межрегиональных состязаний. Дальний Восток представляют школьники из Хабаровского края — команды «Вымпел» и «90 калибр» из Хабаровска и Ванинского района. Они выступают в старшей и младшей возрастных группах.

В первый день соревнований участники преодолели полосу препятствий, продемонстрировав отличную физическую подготовку, умение работать с альпинистским снаряжением, выносливость, волю к победе и командный дух. Прошли кросс-эстафету, выполнили комбинированное силовое упражнение и показали свои навыки и умения в комбинированной пожарной эстафете.

Впереди поисково-спасательные работы, пожарная эстафета, маршрут выживания, соревнования на акватории и другие этапы, максимально приближенные к реальным условиям работы спасателей.

Завершатся состязания 10 августа.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше