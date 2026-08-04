Школьники из Хабаровского края участвуют во всероссийских соревнованиях МЧС

В Югре проходят XX Всероссийские соревнования «Школа безопасности». В течение недели команды школьников продемонстрируют навыки поведения в экстремальных ситуациях, проведения поисково-спасательных работ, прохождения маршрута выживания. помощи пострадавшим, спортивную подготовку. В соревнованиях участвуют команды из Хабаровска и Ванино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участие в сборах принимают команды из восьми федеральных округов России — победители межрегиональных состязаний. Дальний Восток представляют школьники из Хабаровского края — команды «Вымпел» и «90 калибр» из Хабаровска и Ванинского района. Они выступают в старшей и младшей возрастных группах.
В первый день соревнований участники преодолели полосу препятствий, продемонстрировав отличную физическую подготовку, умение работать с альпинистским снаряжением, выносливость, волю к победе и командный дух. Прошли кросс-эстафету, выполнили комбинированное силовое упражнение и показали свои навыки и умения в комбинированной пожарной эстафете.
Впереди поисково-спасательные работы, пожарная эстафета, маршрут выживания, соревнования на акватории и другие этапы, максимально приближенные к реальным условиям работы спасателей.
Завершатся состязания 10 августа.