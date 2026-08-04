Две женщины на сапбордах едва не уплыли по течению реки Кан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сразу две спасательные операции на воде провели краевые спасатели 3 августа.
Один из самых случаев произошел на реке Кан, где две женщины во время прогулки на сапбордах остались без весел. Течение быстро понесло сапборды по реке. Чтобы не оказаться еще дальше от берега, женщины ухватились за ветки прибрежных деревьев и вызвали помощь.
Спасатели Канского поисково-спасательного отряда прибыли к району моста Южного обхода, подняли женщин на борт катера и доставили их на берег.
В этот же день помощь понадобилась и на Красноярском водохранилище. В заливе Уза начала тонуть лодка с 24-летним мужчиной на борту. Спасатели Краснотуранской спасательной станции вытащили его из воды и благополучно доставили на берег.
В КГКУ «Спасатель» отмечают, что за последний месяц это уже четвертый случай, когда любителей сапбордов приходится эвакуировать с водоемов Красноярского края.
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