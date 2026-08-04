Две женщины на сапбордах едва не уплыли по течению реки Кан

Один из самых случаев произошел на реке Кан, где две женщины во время прогулки на сапбордах остались без весел. Течение быстро понесло сапборды по реке. Чтобы не оказаться еще дальше от берега, женщины ухватились за ветки прибрежных деревьев и вызвали помощь.