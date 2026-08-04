Эксперты сообщили о росте количества мошеннических схем с возвратом авиабилетов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Количество мошеннических схем, которые используют задержки и отмены авиарейсов, увеличилось на 32% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе системного интегратора в информационной безопасности «Информзащита».
«Число обращений по сценариям, где злоумышленники использовали тему возврата билетов, компенсаций, перебронирования и размещения пассажиров при сбоях в аэропортах, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — уточнили в компании.
Доля инцидентов в общем объеме тревел-мошенничества выросла с 12% до 18%. По данным экспертов, злоумышленники заранее создают поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов, регистрируют созвучные домены и настраивают рекламу по запросам о возврате билетов и компенсациях. В дни массовых задержек пассажиры в условиях стресса редко проверяют легитимность ресурсов, из-за чего кликабельность фишинговых страниц в это время была на 24% выше, чем в штатной ситуации.
Эксперты подсчитали, что также растет число атак, связанных с бронированием гостиниц и трансферов. За первое полугодие 2026 года на подобные сценарии пришелся 21% инцидентов против 15% годом ранее. Мошенники получают не только платежные данные, но и паспортную информацию, маршруты и служебные контакты, доля подобных случаев увеличилась с 17% до 25%.