Эксперты сообщили о росте количества мошеннических схем с возвратом авиабилетов

Доля инцидентов в общем объеме тревел-мошенничества выросла с 12% до 18%. По данным экспертов, злоумышленники заранее создают поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов, регистрируют созвучные домены и настраивают рекламу по запросам о возврате билетов и компенсациях. В дни массовых задержек пассажиры в условиях стресса редко проверяют легитимность ресурсов, из-за чего кликабельность фишинговых страниц в это время была на 24% выше, чем в штатной ситуации.