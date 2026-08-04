Диетолог Кованова сказала, кому стоит отказаться от поедания йогуртов

При обострении заболеваний ЖКТ не рекомендуют употреблять йогурты, так как сахар и подсластители могут вызвать усиленное брожение, газообразование и боли в кишечнике. Искусственные добавки в виде ароматизаторов и красителей раздражают и без того воспаленную слизистую оболочку желудка.