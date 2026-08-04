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Диетолог Кованова сказала, кому стоит отказаться от поедания йогуртов

Людям с некоторыми заболеваниями нельзя употреблять в пищу йогурты. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Людям с обострением заболеваний ЖКТ стоит отказаться от употребления в пищу йогуртов. О том, для кого этот продукт может быть вреден, подробнее в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Если есть непереносимость молочных белков, то советую покупать безлактозные варианты. В период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта и отравлений пить и есть йогурты не стоит», — сказала Кованова.

При обострении заболеваний ЖКТ не рекомендуют употреблять йогурты, так как сахар и подсластители могут вызвать усиленное брожение, газообразование и боли в кишечнике. Искусственные добавки в виде ароматизаторов и красителей раздражают и без того воспаленную слизистую оболочку желудка.

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