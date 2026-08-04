Волонтеры Хабаровского края доставили в Донецк 220 кубов жизненно важных грузов

С 25 июня по 10 июля волонтеры Хабаровского края доставили в Донецкую Народную Республику две фуры на 220 кубов с жизненно важными грузами. Гуманитарная миссия была связана с доставкой лекарств, питьевой воды и предметов первой необходимости для военных подразделений. Также Патриархии для патронажной службы передали подгузники для лежачих больных. Добровольцы передали православную литературу в библиотеку имени Марии, побывали в убежище, где укрываются более 50 человек, навестили 3 нуждающихся семьи и пункт распределения, организованный местными девушками прямо во дворе. «Огромная благодарность военным — без их поддержки мы бы не смогли довезти фуры до Донецка. И спасибо всем, кто собирал груз и помогал с организацией: эта миссия — результат труда очень многих людей», — отметила руководитель волонтерского движения «Помощь военнослужащим27» Светлана Якимова. Груз для военных распределили между подразделениями 57-й бригады и 1472-го полка. В конце поездки волонтеры посетили известного кузнеца Виктора Михалева — передали подарки и познакомились с уникальными изделиями мастера.