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Российский боец прикрыл эвакуацию жителей Константиновки, уничтожив БПЛА ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Орех прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки, уничтожив несколько украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на заместителя командира 89-го танкового полка с позывным Каскад.

Источник: Life.ru

Во время вывода людей противник неоднократно пытался атаковать группу с воздуха. Российские расчёты беспилотных систем сбили несколько разведывательных аппаратов и FPV-дронов.

Орех также уничтожил тяжёлый гексакоптер R-18. По словам Каскада, оператор перерезал оптоволоконный кабель противника лопастями своего аппарата.

«Там чудом спасли два раза гражданских людей, потому что были постоянные налёты FPV-дронов ВСУ, среди которых были даже БПЛА “Баба-яга”, но танковый полк их уничтожил. Слава Богу, все живы, никто не ранен и всё обошлось без потерь», — рассказал военнослужащий.

Эвакуированных доставили в тыловые районы, где им предоставили безопасное укрытие. Людям также оказали первую медицинскую помощь, накормили горячей пищей и напоили чаем.

Начальник психологической группы полка с позывным Юрист отметил, что военнослужащие в первую очередь старались защитить мирных граждан. Несмотря на постоянные атаки, группу удалось вывести без потерь.

Ранее Life.ru писал, что российские войска установили контроль над 12 населёнными пунктами в Сумской, Харьковской, ДНР и Днепропетровской областях за неделю. В частности, подразделения группировки «Центр» заняли пять населённых пунктов, среди них Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское. Также под контроль российских сил перешли Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка, Юрченково, Веровка, Стенки и Коммунаровка.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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