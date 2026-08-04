Суд привлек делу о банкротстве АО «Соликамскбумпром» его президента и акционеров

Напомним, сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматривается вопрос о начале процедуры банкротства АО «Соликамскбумпром» (СБП). Мажоритарные кредиторы (в их числе ООО «УК “Интеллект Капитал”», ПАЛ «Пермэнергосбыт», «Газпром межрегионгаз Пермь» и другие) настаивают на введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. Предприятие продолжает генерировать миллионные долги — на сегодняшний день сумма задолженности перед кредиторами составляет свыше 4 млрд руб. На часть имущества СБП наложен арест. Сейчас в отделе судебных приставов по Соликамску на исполнении находится 106 исполнительных производств на сумму более 489 млн руб. Рассмотрение вопроса об обоснованности заявлений о банкротстве СБП ранее было отложено на 1 сентября.