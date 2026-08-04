Куда дальше направился Владимир Путин после СФУ?

Президент России Владимир Путин работает в Красноярском крае. В рамках рабочей программы глава государства встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». 3 августа в конгресс-холле СФУ состоялась церемония закрытия седьмого сезона, где объявили имена победителей.
— Здорово, что встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Это географический центр нашей огромной страны, большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр РФ. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее. Многие из участников конкурса стали студентами ведущих вузов страны, некоторые — занялись творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве. Дорогие друзья, хочу пожелать вам успехов. А за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо, — сказал Владимир Путин.
Далее в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил комплексный доклад о социально-экономическом развитии региона.
Экономический прорыв и промышленная база.
Экономика края демонстрирует уверенный рост. За последние пять лет валовой региональный продукт (ВРП) увеличился на 50%, что позволяет региону стабильно входить в десятку лидеров среди субъектов РФ по ключевым показателям. Основой развития остаётся экспортно-ориентированное промышленное производство. Крупнейшие предприятия реализуют масштабные инвестпроекты:
— развитие Норильского промышленного района;
— модернизация алюминиевого завода;
— программа обновления теплоснабжения для улучшения экологии Красноярска;
— расширение золотодобычи в Приангарье.
Финансовая система региона устойчива: бюджет исполняется без дефицита, а коммерческий долг полностью погашен ещё в 2024 году.
Инфраструктура будущего: метро и авиация.
Ключевым проектом транспортной инфраструктуры является строительство метрополитена. Готовность объекта составляет 33%. В работе находятся пять тоннелепроходческих комплексов, которые уже прошли более 10 из 23 км. Котлованы и притоннельные сооружения готовы на 58%.
Для дальнейшего развития авиаузла планируется строительство второй взлётно-посадочной полосы. Поскольку модернизация существующей ВПП невозможна без закрытия аэропорта, выбран вариант проектирования новой полосы в рамках федеральной концессии при поддержке Минтранса.
Технологическое лидерство и наука.
Регион делает ставку на высокие технологии. В рамках комиссии Госсовета определена программа научно-технологического развития с приоритетами в сферах спутникостроения, энергетики, биоэкономики, металлургии и каталитической химии. Совместно с АО «РЕШЕТНЁВ» сформированы задачи по нацпроекту развития космоса. Кроме того, составлена технологическая карта.
Социальная сфера и нацпроекты.
Реализованы ключевые задачи по нацпроектам. Красноярский край входит в десятку крупнейших регионов по их реализации. Появляются новые школы, детсады, поликлиники, спортобъекты, дороги и общественные пространства.
Поддержка новых регионов и участников СВО.
Особое внимание уделяется сотрудничеству с новыми регионами России, волонтёрсиву и поддержке участников СВО.
В Красноярском крае действуют свыше 40 мер помощи семьям военнослужащих, включая выплаты детям погибших и горячее питание для школьников. Строятся центр адаптивного спорта и протезно-ортопедический центр. Участники программы «Сибирский характер» интегрированы в управленческую команду края.
Михаил Котюков поблагодарил президента за системную поддержку региональных инициатив и внимание к развитию Красноярского края.