Куда дальше направился Владимир Путин после СФУ?

— Здорово, что встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Это географический центр нашей огромной страны, большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр РФ. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее. Многие из участников конкурса стали студентами ведущих вузов страны, некоторые — занялись творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве. Дорогие друзья, хочу пожелать вам успехов. А за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо, — сказал Владимир Путин.