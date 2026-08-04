ФНПР предлагает внедрять гибкий рабочий график вместо дополнительных праздников

«Профсоюзы считают более эффективным инструментом организацию гибкого рабочего времени, дистанционного или гибридного формата и социально ориентированные графики, которые дают работнику реальный контроль над временем», — сказал Черногаев, отвечая на вопрос, нужно ли расширять праздники и делать выходным 8 июля и 31 декабря.