ФНПР предлагает внедрять гибкий рабочий график вместо дополнительных праздников

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Введение дополнительных праздников лучше заменить на гибкий рабочий график или дистанционный формат. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
«Профсоюзы считают более эффективным инструментом организацию гибкого рабочего времени, дистанционного или гибридного формата и социально ориентированные графики, которые дают работнику реальный контроль над временем», — сказал Черногаев, отвечая на вопрос, нужно ли расширять праздники и делать выходным 8 июля и 31 декабря.
Он добавил, что любые инициативы необходимо оценивать с точки зрения экономической целесообразности, влияния на отрасли и региональные бюджеты.