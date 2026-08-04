В ДТП с рейсовым автобусом в Братске пострадали 11 человек, в том числе ребенок

По предварительным данным, на дороге столкнулись автобус «ПАЗ» и грузовик Shacman. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства ЧП, в котором пострадали 11 человек, в том числе 11-летний ребёнок. Прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.