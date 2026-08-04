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В ДТП с рейсовым автобусом в Братске пострадали 11 человек, в том числе ребенок

В Братске произошла авария с участие рейсового автобуса, прокуратура поставила аварию на контроль.

Источник: Комсомольская правда

В центре Братска 3 августа около 16.00 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии пострадали 11 человек, включая ребенка. Прокуратура Братска контролирует ход проверки по факту происшествия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, на дороге столкнулись автобус «ПАЗ» и грузовик Shacman. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства ЧП, в котором пострадали 11 человек, в том числе 11-летний ребёнок. Прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.

Ранее в столкновении мотоцикла и иномарки на трассе «Тамбов-Пенз» пострадал 51-летний мужчина. Водителя мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки и госпитализировали.