Бойцы «Центра» рассказали о молниеносном броске при освобождени Торского

Перед заходом в населённый пункт была проведена разведка с воздуха. Она позволила определить расположение укреплений, выбрать маршруты продвижения и обнаружить участки с минными заграждениями. Во время атаки подразделения действовали небольшими группами, не собираясь в плотные порядки из-за угрозы ударов беспилотников. Противник пытался остановить продвижение огнём из укреплённых позиций и применял тяжёлые дроны.