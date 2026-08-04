Reuters: Telegram снова появился в App Store

Ранее сообщалось, что пользователи устройств на iOS не могли найти Telegram через поиск в App Store. Вместо мессенджера каталог предлагал WhatsApp* и Instagram*. Telegram также пропал из списка популярных приложений. При этом владельцы устройств на Android могли найти и скачать мессенджер.