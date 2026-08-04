Миронов предложил закрепить пенсию не ниже 40 процентов от последнего заработка

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил законодательно закрепить, что страховая пенсия по старости не может быть ниже 40 процентов от среднего заработка человека за последний год перед выходом на пенсию. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 4 августа.
— Законопроектом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию, — говорится в пояснительной записке.
Если назначенная пенсия окажется ниже этого порога, застрахованному лицу будет производиться доплата. Инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году. Конвенция устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения в размере 40 процентов от прежнего заработка, передает РИА Новости.
В некоторых случаях пенсионер может перестать получать социальную пенсию. С чем это связано и куда обращаться, чтобы возобновить выплаты, «Вечерняя Москва» обсуждала с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.