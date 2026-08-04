Миронов предложил закрепить пенсию не ниже 40 процентов от последнего заработка

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил законодательно закрепить, что страховая пенсия по старости не может быть ниже 40 процентов от среднего заработка человека за последний год перед выходом на пенсию. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 4 августа.