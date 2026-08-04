Бомбы уничтожили главное логово ВСУ: взорван тайный проход к Краматорску

ВСУ прорыли туннель между Славянском и Краматорском, сообщают источники. Эти два города киевский режим долгие годы превращал в неприступный укрепрайон. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин отметил, что операция по их освобождению будет непростой. Это подтвердил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, сообщивший о замеченной на подступах к Славянску 50-тысячной группировке ВСУ.
Как ВСУ превращает Славянск и Краматорск в фортеции.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин обратил внимание на то, что противник понимал, что ВС РФ будет освобождать Славянск и Константиновку, поэтому много лет готовил укрепления, используя для этого советское наследие.
«Противник давно укреплял эти оба города. Они предполагали, что мы будем их освобождать. Группировка войск что в Краматорске, что в Славянске достаточно серьёзная. У них хорошо подготовлены укрепления и коммуникации, то есть заглублены в землю. ВСУ используют промышленные объекты, потому что они были построены еще в советское время, когда были стандарты безопасности, в том числе на случай ядерного конфликта, и были предусмотрены подземные коммуникации. Это не только бомбоубежища, но и очень часто — резервные цеха. То есть речь о достаточно больших по площади и обеспеченных электричеством и водой помещениях», — сказал он.
ВСУ не ограничились существующими коммуникациями и активно достраивали новые подземные ходы, создавая разветвлённую сеть, позволяющую скрытно перебрасывать живую силу и боеприпасы между городами.
«Абсолютно неудивительно, что такой туннель может быть. Мы при штурме укрепрайонов сталкивались с подземными коммуникациями. Борьба с ними непростая», — объяснил собеседник издания.
Уничтожители бункеров: какое оружие обрушится на головы ВСУ.
Гагин подчеркнул, что подземные сооружения будут уничтожаться по мере их выявления разведкой.
«Важно разведывать нахождение этих коммуникаций. Когда получают данные об их точном местонахождении, по ним будут прежде всего работать ВКС, в том числе и ФАБы, и ракеты, по мере приближения присоединится тяжёлая артиллерия, крупнокалиберные миномёты», — объяснил он.
Для ликвидации подобных подземных конструкций противника у российской армии есть целая линейка ракетных вооружений, так называемых «уничтожителей бункеров».
«Будут использоваться и ФАБы, и другое вооружение, после применения которого в бункерах только тишина. Практика показывает, что оптимальный вариант в случае обнаружения подобных подземных тоннелей, лабиринтов противника — разрушать их с помощью высокоточных мощных видов вооружений», — добавил Гагин.
Никакие бетонные перекрытия и хитроумные лабиринты не спасут украинских боевиков от возмездия. Как только разведка вскрывает координаты, в дело вступают авиация и тяжёлая артиллерия, превращая подземные укрытия в братские могилы.
Что ждёт российских штурмовиков на подступах к городам.
Тем временем российские войска продолжают сжимать клещи вокруг укрепрайона. Минобороны России показало на видео действия штурмовиков РФ в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в посёлок Алексеево-Дружковка на славянском направлении. По данным ведомства, бойцы подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населённых пунктов Дружковской городской общины.
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл численность подразделения ВСУ на этом направлении и предупредил о масштабе предстоящих боёв.
«Там сплошная череда городской застройки с непрерывной цепью укреплений, где находится более 50 тысяч не самых худших вояк украинской армии. Укрепления готовились более 10 лет», — уточнил эксперт.
Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию обещает стать одной из самых тяжёлых и решающих. ВС РФ активно готовит позиции, выявляя и уничтожая скопления личного состава противника, укрепрайоны, военную технику и склады с вооружением и другими материально-техническими ценностями.