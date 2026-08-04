Каждый третий опрошенный россиянин не меняет пароль от банковского приложения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян (34%) признались, что в принципе не меняют пароли от банковских приложений и еще около трети делают это только после уведомления от банка или при подозрении на компрометацию. Эти выводы следуют из проведенного компанией «Киберпротект» и финансовым маркетплейсом «Банки.ру» опроса, который есть у ТАСС.
По данным исследования, большинство опрошенных (61%) считают свои пароли надежными. При этом даже уверенность в надежности паролей неоднородна: 27% полностью убеждены в их безопасности, а еще 34% скорее склонны так считать, хотя никогда не проверяли защищенность на практике.
При этом более четверти пользователей (27%) используют один и тот же пароль для разных сервисов, а 26% лишь немного изменяют привычную комбинацию. Менеджерами паролей, создающими уникальные комбинации и хранящими их в зашифрованном виде, пользуются только 8% опрошенных, следует из опроса.
Лишь 37% участников исследования сообщили, что используют двухфазную аутентификацию практически во всех используемых сервисах. Еще 11% подключили ее только для финансовых приложений, а 14% — для других отдельных сервисов. В то же время 19% не используют двухфакторную аутентификацию, 10% не знают, подключена ли она у них, а еще 9% впервые услышали о такой возможности.
Опрос также показал, что биометрия пока не воспринимаются большинством пользователей как стандарт. Лишь пятая часть (21%) респондентов предпочитают входить в финансовые сервисы с помощью Face ID или отпечатка пальца, еще 18% используют современные способы аутентификации время от времени. При этом 38% респондентов принципиально отказываются от этого способа авторизации, чаще всего из-за привычки пользоваться паролем или PIN-кодом (30%), недоверия к биометрическим технологиям (24%) или убеждения, что традиционный пароль безопаснее (23%). Еще 23% признались, что вообще не знают о существовании такой возможности.
В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов.