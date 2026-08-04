Каждый третий опрошенный россиянин не меняет пароль от банковского приложения

Опрос также показал, что биометрия пока не воспринимаются большинством пользователей как стандарт. Лишь пятая часть (21%) респондентов предпочитают входить в финансовые сервисы с помощью Face ID или отпечатка пальца, еще 18% используют современные способы аутентификации время от времени. При этом 38% респондентов принципиально отказываются от этого способа авторизации, чаще всего из-за привычки пользоваться паролем или PIN-кодом (30%), недоверия к биометрическим технологиям (24%) или убеждения, что традиционный пароль безопаснее (23%). Еще 23% признались, что вообще не знают о существовании такой возможности.