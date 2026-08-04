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1014 жителя Волгоградской области скачали приложение «112 ВО» с адресами укрытий

Именно столько жителей региона прошли регистрацию в новом приложении за.

Именно столько жителей региона прошли регистрацию в новом приложении за месяц. По информации регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, этот сервис создан для вызова экстренных оперативных служб.

Приложение помогает оперативно, не дожидаясь связи с оператором, вызвать экстренные службы и передать данные с помощью одной кнопки. На пульт диспетчера сигнал поступает уже с пакетом данных: координаты местонахождения, состояние здоровья (заболевания, группа крови, наличие аллергических реакций, инвалидности и т.д.), есть возможность прикрепить фото. Приложение позволяет передать дополнительную информацию с мобильного устройства даже без доступа в интернет — с помощью смс-сообщения.

В режиме реального времени в новостном разделе размещаются оперативные сводки и экстренные предупреждения, отдельно вынесены алгоритмы действий при визуальном обнаружении БПЛА. Среди полезных информационных материалов — инструкции по поведению в различных обстоятельствах, а также карта с расположением ближайших медпунктов, пожарных частей, полицейских участков, социально значимых учреждений и т.д. Также в приложение загружены адреса укрытий.

Фото администрации Волгоградской области.

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