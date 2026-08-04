Хабаровских производителей багги и беспилотников поддержит государство

Региональные производители багги и беспилотников получат федеральную поддержку в рамках преференциального режима ТОР «Патриотическая», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Выпускаемые багги «Ерофей», а также БПЛА моделей «Стриж-13», «Стриж-15» и «Шмель» будут направлены в зону проведения специальной военной операции.
Господдержка осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. По линии Минвостокразвития России Хабаровскому краю выделены средства на производство высокотехнологичной продукции.
За три года выпуска вездехода «Ерофей» предприятие существенно доработало его конструкцию под требования военных. Сегодня это — один из лучших вездеходов, которые выпускают в стране. Багги почти полностью состоят из российских комплектующих.
Машины пополнили автопарк учебного центра Восточного военного округа.
В перспективе региональные предприятия планируют выпуск под собственной торговой маркой автомобилей с индивидуальной комплектацией, которая будет учитывать сферу применения, место эксплуатации и пожелания заказчика, сообщили в министерстве промышленности и торговли края.
Хабаровские производители специализируются на производстве самых разных типов беспилотников, ведут разработки БПЛА, применяемых в мирных целях — для мониторинга пожароопасной ситуации, патрулирования лесов и в сельском хозяйстве.