Новости Нижегородской области 4 августа: воскрешение в суде и дело о ковре

В Богородске суд принял уникальное решение — аннулировал актовую запись о смерти живой женщины, юный водитель погиб в перевернувшейся машине в Большеболдинском округе. Тем временем в регионе перекрыты участки трёх федеральных трасс, а гражданку среднеазиатского государства за счёт РФ провожают на родину — женщина проявила неуважение к российскому флагу. Об этих и других событиях дня — в материале nn.aif.ru.
Воскреснуть через шесть лет: запись о смерти пенсионерки аннулировали в Нижегородской области.
Богородский городской суд рассмотрел уникальное дело: в далёкой Астраханской области пенсинерка Надежда Палий решила оформить пенсию по возрасту и… оказалась официально умершей в Богородском округе Нижегородской области ещё в 2020 году.
Выяснилось: актовую запись о смерти составил местный по справке из больницы. Между тем женщина в Нижегородской области ни дня не жила.
Заседание суда, которое шло по видеосвязи, факт ошибки врачей и чиновников полностью подтвердило. Имя Надежды Палий убрали из записи о смерти, вписав вместо него слово «неизвестная».
Всего 18 лет: смертельное ДТП произошло в Большеболдинском округе.
Страшная авария унесла жизнь молодого человека в Большеболдинском омуниципальном округе. По данным ГАИ, 18-летний парень управлял ВАЗ-2110. На одном из поворотов он сильно разогнался, не справился с управлением, машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.
Удар был слишком сильным — водитель скончался до приезда скорой помощи.
Депортация из-за коврика: иностранку выдворят домой за неуважение к триколору.
Выйдя в обычный рейд, полицейские в Нижегородской области обнаружили, что иностранная гражданка ходит по российскому триколору — именно в цветах флага РФ был выполнен коврик в её жилище. По информации Агентства миграции Узбекистана, российская полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственной символикой России.
Иностранку уже 6 августа депортируют на родину — авиабилет туда ей приобрели российские миграционные службы.
Дорожные ограничения в Нижегородской области 4 августа: перекрыты три федеральные трассы.
Участки на трёх федеральных трассах в Нижегородской области работают с ограничениями до 9 августа из-за ремонтных работ. Так, по данным «Волго‑Вятскуправтодора», на трассе М‑7 «Волга» с 423-го по 429-й километры (обход Нижнего Новгорода в направлении Казани — Ред.) сужены проеззжая часть, а скорость ограничена 50 км/ч. На участке с 498-го по 507-й километр скорость ограничена 40−50 км/ч, на отрезках в две полосы возможен реверс.
На 21-м километре дороги Р‑158 Нижний Новгород — Саратов ремонтируют мост через реку Кудьму у посёлка Дружный — там двигаться можно по полосе в каждую сторону со скоростью не больше 40 км/ч. На 40-м — 46-м километре из-за капремонта можно ехать на быстрее 40−50 км/ч, осталось по одноу полосе в каждом направлении.
На 118-м километре Р-158 мост через Тешу в Арзамасе уже обновили, но могут случиться временные ограничения из‑за нанесения разметки.
Ремонт продолжают также на трассе Р-177 «Поветлужье». Так, на 94-м — 113-м километрах сужена дорога и возможен реверс. Возле моста через Люнду в деревне Боковой пока все едут по временной дороге, на мосту через Зимару работает реверс.
Пока можно дышать: погода в Нижегородской области 4 августа.
Пекло и грозовые фронты, царящие в других регионах Центральной России, Нижегородскую область пока обходят стороной. 4 августа, по данным сервиса Яндекс. Погода, в регионе по-прежнему можно дышать, днём обещают до +24 градусов при переменной облачности.
Ожидается, что в Нижегородской области жара будет постепенно усиливаться по мере приближения выходных: 7 августа днём ждут уже +29.