Новости Нижегородской области 4 августа: воскрешение в суде и дело о ковре

Участки на трёх федеральных трассах в Нижегородской области работают с ограничениями до 9 августа из-за ремонтных работ. Так, по данным «Волго‑Вятскуправтодора», на трассе М‑7 «Волга» с 423-го по 429-й километры (обход Нижнего Новгорода в направлении Казани — Ред.) сужены проеззжая часть, а скорость ограничена 50 км/ч. На участке с 498-го по 507-й километр скорость ограничена 40−50 км/ч, на отрезках в две полосы возможен реверс.