Двое пациентов, сбежавшие из больницы в Красноярском крае, вернулись сами

В понедельник в МВД РИА Новости сообщили, что в дежурную часть обратились сотрудники из специализированного медицинского учреждения с просьбой оказать помощь в розыске двух пациентов, давно проживающих в заведении. Речь шла о мужчине и женщине, пропавших в воскресенье вечером. Их отсутствие заметили после отбоя, ночью.