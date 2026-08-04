В Хабаровском крае заасфальтировали дорогу к селу Петропавловка

В Хабаровском крае завершился ремонт дороги к селу Петропавловка, сообшает пресс-служба регионального правительства.
За два года дорожники полностью обновили 15-километровый участок, ведущий от трассы Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Вместо гравийного покрытия здесь впервые появился асфальт.
Как сообщили в краевом правительстве, работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Владимиром Путиным. В прошлом году был отремонтирован участок с 0 по 7 км, в нынешнем сезоне — оставшиеся восемь километров, проходящие вдоль озера Кухарского.
Чтобы защитить дорогу от паводков, специалисты подняли её основание на 20 сантиметров и отсыпали более 100 тысяч кубометров скального грунта. Также подрядчик заменил пучинистый грунт, уложил асфальтобетонное покрытие, установил дорожные знаки и нанёс разметку. Перед сдачей объекта качество дорожного полотна подтвердили лабораторными испытаниями.
Подъезд к Петропавловке имеет важное социальное значение — это единственная дорога, связывающая село с Хабаровским районом. Кроме того, населённый пункт популярен у туристов: здесь расположены четыре глэмпинга и женский монастырь, ежегодно принимающий паломников и отдыхающих.
По словам жителей, после ремонта дорога стала не только комфортнее, но и значительно быстрее. Если раньше путь до Петропавловки занимал около двух с половиной часов, то теперь добраться до села можно примерно за 40 минут.
На обновление всей дороги направили более 215 млн рублей, значительная часть средств поступила из федерального бюджета. Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае планируется привести в нормативное состояние более 60 дорожных объектов.