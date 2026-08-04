Биробиджанец дважды украл алкоголь и шоколадную пасту в магазине

В первый день злоумышленник вынес четыре банки шоколадной пасты и две бутылки крепкого алкоголя, причинив ущерб на сумму 5 278 рублей. На следующие сутки он вернулся и похитил ещё две бутылки алкоголя стоимостью 1 998 рублей. Все эпизоды зафиксированы камерами видеонаблюдения.