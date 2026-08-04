Жители более 40 регионов переехали в Хабаровский край для трудоустройства на местных предприятиях

В крае активно привлекают работников промышленных предприятий из других регионов. С 2015 года это делают по программе повышения мобильности трудовых ресурсов, с 2025 года — в рамках президентского нацпроекта «Кадры». В 2026 году уже привлечены 145 квалифицированных специалистов из 42 регионов страны, до конца года это количество планируют увеличить до 282 человек для 42 предприятий края. «В этом году прибывшие квалифицированные специалисты из других субъектов Российской Федерации уже нашли свое призвание на 20 предприятиях Хабаровского края, представляющих различные отрасли экономики», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Григорий Солодянкин. Наибольшее число специалистов работают на таких предприятиях, как АО «Ургалуголь», ООО «Правоурмийское», АО «Оловянная рудная компания», ПАО «Амурский судостроительный завод», ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», а также в подразделениях ОАО «РЖД». Программа привлекает как опытных участников, присоединившихся к инициативе с самого начала, так и новые организации. Одно из таких новых предприятий — ООО 2Аэро-Хит", производящее БПЛА. Компания планирует привлечь 8 квалифицированных специалистов из других регионов до конца года. Сегодня на предприятии уже работает 5 человек, прибывших из Оренбургской, Херсонской, Ульяновской областей, Алтайского края и Москвы.