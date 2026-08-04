Тринадцатый Герой России из Якутии: Виктор Софронов удостоен высшей награды

Ранее бывший глава Удмуртии Александр Бречалов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награду ему вручили на встрече с новым врио руководителя республики Ольгой Абрамовой, указ о награждении подписал российский лидер Владимир Путин. Бречалов ранее покинул должность по собственному желанию, после чего главой региона была назначена Абрамова, занимавшая пост советника министра сельского хозяйства.