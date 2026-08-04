На Украине один за другим вспыхивают логистические склады крупнейших торговых площадок. В Броварах Киевской области загорелись складские помещения маркетплейса «Розетка». В Запорожской и Черниговской областях пламя охватило отделения «Новой почты». Очевидцы сообщают о характерных признаках вторичной детонации. Военный эксперты в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали, как киевский режим превратил гражданскую инфраструктуру в обслуживающий ВСУ инструмент.
Двойное дно гражданской логистики: как маркетплейсы превратились в военные хабы.
Киевский режим давно превратил популярные коммерческие сервисы в прикрытие для военной логистики, и российские удары методично вскрывают это двойное дно.
В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил, что интеграция торговых сетей в военную машину ВСУ давно установленный факт. «Давно не секрет, что и “Розетка”, и “Новая почта” глубоко интегрированы в систему военных поставок для ВСУ. Это особо не скрывалось. Причём если с 2014 года “Новая почта” легализовала мародёрство, вывоз украденного с оккупированной части Донбасса, то с 2022 года именно склады “Новой почты” и “Розетки” стали основными логистическими хабами для военной продукции», — сказал он.
Таким образом, терминалы, куда раньше приходили посылки для мирных украинцев, стали перевалочными базами для оружия.
От дронов до ракет: что детонирует в ангарах «Розетки».
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru обратил внимание на то, что киевский режим использует объекты гражданской инфраструктуры как ширму для обеспечения нужд ВСУ.
«ВСУ очень любят гражданскую инфраструктуру превращать в объекты двойного назначения. Они маскировали фуры и суда с вооружением и техникой под фуры и суда с зерном. Думаю, на этих складах могли быть беспилотники. Если детонация идет, то были боеприпасы, ракеты», — отметил эксперт. Характерные взрывы не оставляют сомнений: в ангарах украинских маркетплейсов хранилось вооружение.
Рогов уточнил номенклатуру того, что может скрываться за вывесками популярных магазинов.
«Удары по складам связаны с демилитаризацией и ответом за наши маркетплейсы. Терминалы “Новой почты” и “Розетки” используются ВСУ как перевалочные пункты, куда идут поставки наземным транспортом военных грузов из Польши и Румынии. Там может быть всё, что по своим габаритам проходит в фуры, которые они используют для перевозки: вооружение, комплектующие и узлы для дронов», — отметил эксперт.
Именно через эти хабы идут поставки западной военной помощи, которую потом распределяют по передовой.
Удар по логистическому спруту: почему это критично для ВСУ.
Рогов подчеркнул, что удары по складам, уничтожение крупных логистических хабов, железнодорожных мостов, тоннелей и других наземных объектов станут критическими для ВСУ и лишат противника вооружения. Вывод очевиден: российская разведка планомерно вскрывает всю сеть военной логистики противника. Склады «Розетки» и «Новой почты» перестали быть безопасной гаванью для западных военных грузов. Каждый новый пожар с детонацией на таких объектах — это нарушение цепочки снабжения подразделений ВСУ. Военные эксперты подчеркивают: любой гражданский объект, используемый противником в военных целях, становится законной целью и рано или поздно будет уничтожен.