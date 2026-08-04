Зеленскому доставлены взрывные посылки: маркетплейсы Украины горят в ответ

В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил, что интеграция торговых сетей в военную машину ВСУ давно установленный факт. «Давно не секрет, что и “Розетка”, и “Новая почта” глубоко интегрированы в систему военных поставок для ВСУ. Это особо не скрывалось. Причём если с 2014 года “Новая почта” легализовала мародёрство, вывоз украденного с оккупированной части Донбасса, то с 2022 года именно склады “Новой почты” и “Розетки” стали основными логистическими хабами для военной продукции», — сказал он.