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На правобережье Красноярска ночные гонки питбайкеров закончились ДТП и штрафами (видео)

Сотрудники красноярского мотовзвода пресекли несанкционированный заезд на питбайках в Свердловском районе города.

Сотрудники красноярского мотовзвода пресекли массовый несанкционированный заезд на питбайках в Свердловском районе города.

Все случилось в минувшую субботу ночью — в полицию поступило сообщение от жителей, что у дома № 77 по улице Мичурина собралась группа мотоциклистов, которые собираются устроить опасные покатушки.

«При появлении патрульных экипажей участники попытались скрыться. Несколько водителей проигнорировали законные требования об остановке, что привело к преследованию. Благодаря грамотным действиям инспекторов нарушители были задержаны. Но в ходе инцидента произошло столкновение двух мотоциклов — Kayo и Renthal», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 17-летний водитель Kayo получил травму ноги и был доставлен в больницу, после оказания помощи ему назначили амбулаторное лечение. За различные нарушения ПДД его привлекли к административной ответственности, общая сумма выписанных штрафов составила 16 000 рублей.

ГАИ подчеркивает, что подобные несанкционированные заезды на дорогах общего пользования создают реальную угрозу жизни и здоровью жителей, и обещает усилить патрулирование мест возможного сбора мотоциклистов.

Добавим, всего за минувшие выходные сотрудники мотовзвода пресекли более 60 административных правонарушений, совершенных водителями мототранспорта. В числе наиболее серьезных — езда без прав соответствующей категории и в состоянии опьянения, а также выезд на встречку.