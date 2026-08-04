На правобережье Красноярска ночные гонки питбайкеров закончились ДТП и штрафами (видео)

Добавим, всего за минувшие выходные сотрудники мотовзвода пресекли более 60 административных правонарушений, совершенных водителями мототранспорта. В числе наиболее серьезных — езда без прав соответствующей категории и в состоянии опьянения, а также выезд на встречку.