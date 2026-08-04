На правобережье Красноярска ночные гонки питбайкеров закончились ДТП и штрафами (видео)

Сотрудники красноярского мотовзвода пресекли массовый несанкционированный заезд на питбайках в Свердловском районе города.
Все случилось в минувшую субботу ночью — в полицию поступило сообщение от жителей, что у дома № 77 по улице Мичурина собралась группа мотоциклистов, которые собираются устроить опасные покатушки.
«При появлении патрульных экипажей участники попытались скрыться. Несколько водителей проигнорировали законные требования об остановке, что привело к преследованию. Благодаря грамотным действиям инспекторов нарушители были задержаны. Но в ходе инцидента произошло столкновение двух мотоциклов — Kayo и Renthal», — рассказали в ГАИ.
В результате ДТП 17-летний водитель Kayo получил травму ноги и был доставлен в больницу, после оказания помощи ему назначили амбулаторное лечение. За различные нарушения ПДД его привлекли к административной ответственности, общая сумма выписанных штрафов составила 16 000 рублей.
ГАИ подчеркивает, что подобные несанкционированные заезды на дорогах общего пользования создают реальную угрозу жизни и здоровью жителей, и обещает усилить патрулирование мест возможного сбора мотоциклистов.
Добавим, всего за минувшие выходные сотрудники мотовзвода пресекли более 60 административных правонарушений, совершенных водителями мототранспорта. В числе наиболее серьезных — езда без прав соответствующей категории и в состоянии опьянения, а также выезд на встречку.