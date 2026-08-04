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Определена самая востребованная вахтовая профессия

Российские компании стали в три раза чаще искать на вахту мотористов.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей, выяснили аналитики «Авито Работы» (исследование есть у РИА Новости).

«Самый высокий рост спроса зафиксирован на мотористов — количество вахтовых предложений для них увеличилось на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в исследовании.

Повышенная востребованность специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей и силовых установок объясняются запуском промышленных и добывающих проектов.

В тройку профессий, которые компании стали чаще искать для вахты, также вошли строители и техники — число вакансий для них выросло в 2,5 раза.