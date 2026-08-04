В июле специалисты Россельхознадзора оформили вывоз 17 домашних животных через международный пункт пропуска в аэропорту Красноярска. Питомцы отправились за границу вместе со своими владельцами. Ветеринарный контроль прошли девять собак и восемь кошек. Среди собак были йоркширский терьер, шпиц, бигль, кавапу, русский той терьер, малый брабансон, метис и беспородная собака, а среди кошек — канадский сфинкс, метис и беспородные животные. Питомцы выехали в Абхазию, Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Индию, Испанию, Италию, Китай, Монголию, Сербию и Таиланд. Всего в июле в аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 259 международных рейсов. Напомним, что накануне в красноярском «Роевом ручье» впервые вылупился птенец фламинго.
Из Красноярска за месяц вывезли за границу 17 домашних животных
В июле специалисты Россельхознадзора оформили вывоз 17 домашних животных через международный пункт пропуска в аэропорту Красноярска. Питомцы отправились за границу.
Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают четыре государства — члена ООН (Россия, Венесуэла, Сирия и Никарагуа), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше