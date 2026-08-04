В Красноярске прошёл фестиваль северной культуры

Гости праздника стали активными участниками северных забав. Участники соревновались в метании маута на хорей — искусстве, имитирующем охоту на оленей, состязались в прыжках через нарты (длинные сани) и проверяли силу в перетягивании палки, сидя на полу. Также была организована экскурсия в чум, где организаторы площадки «Тайгэ» подробно рассказали об устройстве этого традиционного жилища.