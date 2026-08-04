В Красноярске прошёл фестиваль северной культуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на Центральной набережной прошёл праздник, посвящённый традициям народов Севера. Фестиваль собрал 5 500 человек и прошёл под эгидой единства народов.
Гости праздника стали активными участниками северных забав. Участники соревновались в метании маута на хорей — искусстве, имитирующем охоту на оленей, состязались в прыжках через нарты (длинные сани) и проверяли силу в перетягивании палки, сидя на полу. Также была организована экскурсия в чум, где организаторы площадки «Тайгэ» подробно рассказали об устройстве этого традиционного жилища.
Атмосфера праздника передавалась и через музыку выступавших артистов. Музыканты играли на народных инструментах, создавая образы шума моря, ветра и крика птиц. Вокалистка Дэги через песню поведала историю жизни в Эвенкии, а музыкант Влад Вэнго из Таймыра исполнил песни в жанре этно-фолк.
«Я родом с Таймыра, представляю народ ненцев. Позиционирую себя как северный этно-фолк-певец. Пою песни на родном языке, на эвенкийском, на ненецком. Осовремениваем наши старые традиционные песни и исполняем их на площадках нашего края», — поделился Влад Вэнго.
На фестивале мастерицы продемонстрировали зрителям уникальные костюмы восьми народов, включая долган, эвенков, ненцев и чулымцев.
«Я участвую в дефиле. На мне национальный костюм кетов. Их образ очень скромный, в отличие от других национальностей. Деталей немного, но они все очень красивые», — сообщила Кира Антонова, участница фестиваля, представительница долганов.
Все желающие изготовили кулоны, кукол-берегинь и расписали магниты, чтобы забрать с собой на память частичку фестиваля.
Кульминацией стал танец «Хайро» — народный танец долган и других коренных народов Таймыра, символизирующий встречу солнца.