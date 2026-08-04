Амур вверх: вода достигнет неблагоприятных отметок в Хабаровском крае

По прогнозам гидрологов тенденция сохранится, и к концу августа уровень воды у Хабаровска способен превысить 550 сантиметров. В этом случае возникает угроза подтопления строений, расположенных на островной территории и в левобережной части города. В Комсомольске-на-Амуре уровень реки, по прогнозам, может приблизиться к 600 сантиметрам. Как отметила Анастасия Пивикова, похожая гидрологическая ситуация в бассейне Амура наблюдалась в 2021 году.