Амур вверх: вода достигнет неблагоприятных отметок в Хабаровском крае

Каждый раз, когда уровень Амура начинает подниматься, жители Дальнего Востока вспоминают лето и осень 2013 года. Именно тогда регион пережил крупнейшее за всю историю инструментальных наблюдений наводнение.
Причиной масштабного паводка стали продолжительные проливные дожди, которые почти два месяца шли по всему бассейну Амура. Количество осадков в отдельных районах превысило годовую норму, а паводковые волны одновременно пришли сразу с нескольких крупных притоков.
В августе и сентябре под водой оказались десятки населённых пунктов Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края. Были подтоплены жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья и объекты инфраструктуры, тысячи людей эвакуировали. Тяжёлая ситуация сложилась в Хабаровске, где уровень Амура превысил восемь метров и установил исторический рекорд. Затем паводковая волна достигла Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре.
Ликвидация последствий стихийного бедствия заняла месяцы. После катастрофического наводнения на Дальнем Востоке начали строить защитные дамбы и совершенствовать систему гидрометеорологического мониторинга.
Жители городов и посёлков на Амуре всматриваются в реку и гадают, возможно ли повторение экстремального наводнения. О поведении реки ИА AmurMedia рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Хабаровского гидрометцентра Анастасия Пивикова.
По словам специалиста, ранее для Амура были характерны 10−11-летние циклы чередования маловодья и периодов высокой водности. Однако в последнее десятилетие такая закономерность практически не прослеживается. Уровень воды в реке остаётся высоким из года в год, а нынешние показатели начала августа почти вдвое превышают прошлогодние.
На 4 августа уровень Амура у Хабаровска составляет 417 сантиметров, при этом в течение суток ожидается подъём ещё на 6 сантиметров. Для сравнения: год назад в это же время река не превышала отметку 230 сантиметров.
Гидрологи прогнозируют дальнейший рост уровня воды. В ближайшее время у Хабаровска Амур может достичь отметки 450 сантиметров, которая считается неблагоприятным гидрологическим явлением. Аналогичный порог действует и для Комсомольска-на-Амуре.
По прогнозам гидрологов тенденция сохранится, и к концу августа уровень воды у Хабаровска способен превысить 550 сантиметров. В этом случае возникает угроза подтопления строений, расположенных на островной территории и в левобережной части города. В Комсомольске-на-Амуре уровень реки, по прогнозам, может приблизиться к 600 сантиметрам. Как отметила Анастасия Пивикова, похожая гидрологическая ситуация в бассейне Амура наблюдалась в 2021 году.
При этом специалист подчеркнула, что говорить о том, каким окажется первый месяц осени, пока преждевременно. Хотя в среднем максимальные уровни Амура приходятся именно на начало сентября, долгосрочный прогноз гидрологи пока не дают.
Прокомментировала Анастасия Пивикова и температуру воды. Сейчас она составляет около +25 градусов, что соответствует климатической норме. При этом в начале августа прошлого года Амур был заметно теплее — температура воды достигала примерно +28 градусов.
— Вся информация о гидрологической обстановке оперативно передаётся в органы власти и экстренные службы, чтобы у них было время подготовиться к возможным последствиям большой воды, — отметила Анастасия Пивикова.
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