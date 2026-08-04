Китайские журналисты снимут туристические маршруты Хабаровского края

Журналисты из Китая в августе посетят Хабаровский край, чтобы подготовить сюжеты о туристических возможностях региона, сообщает пресс-служба правительства края.
В программу поездки войдут Шантарские острова — один из самых известных природных объектов края.
Материалы о путешествии покажут в городах Китая, что, по оценке регионального минтуризма, должно повысить интерес иностранных туристов к Дальнему Востоку.
Поток путешественников из КНР в Хабаровский край в этом году продолжает расти. За первые шесть месяцев 2026 года регион посетили более 8 тысяч туристов из Китая — это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также увеличилось число гостей из Гонконга, Сингапура и Тайваня. Впервые с 2019 года рекордным стал спрос со стороны Гонконга: более ста туристов приехали в Хабаровский край в рамках двухнедельного железнодорожного тура по Транссибирской магистрали, который проходит через девять российских городов.
По словам представителей туристической отрасли, китайских путешественников интересуют не только природные маршруты, но и история региона. Одной из точек притяжения стал музей последнего китайского императора Пу И. Гостям из Азии также показывают памятники культуры коренных народов Севера, в том числе петроглифы в Сикачи-Аляне.
Около 80% туристов из Китая — путешественники старшего возраста, для которых важны комфорт и качество сервиса. В крае развивают направления, связанные с природным туризмом, экологией и оздоровительными маршрутами.
Кроме того, готовится запуск железнодорожного маршрута «Восточное ожерелье России», который объединит Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную и Амурскую области. Для иностранных гостей также создан интерактивный путеводитель WOW-атлас с информацией о гостиницах, ресторанах и других объектах инфраструктуры.