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Остановка теплоходов «6-й километр» временно закрыта в Хабаровске

Берег затопило из-за подъёма воды в Амуре.

Источник: Хабаровский край сегодня

Речные суда, курсирующие по прибрежным территориям Хабаровска и других населенных пунктов, временно не заходят на остановку «6-й километр» — подъем воды в Амуре до четырех метров привел к затоплению берега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Теплоходы «Амурских пассажирских перевозок» перестали заходить на остановочный пункт с 1 августа.

— Уважаемые пассажиры, сообщаем, что остановка 6-й километр закрыта, в связи с ее затоплением. Об изменении гидрологических условий и начале выполнения подхода к данному остановочному пункту сообщим дополнительно. Приносим свои извинения, — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, что вода продолжает прибывать к берегу Хабаровска. По состоянию на 4 августа уровень Амура составил 417 сантиметров. Подъем воды у краевой столицы существенно замедлился за прошедшую неделю, однако, по данным Дальневосточного УГМС, уже к концу недели показатели могут достичь отметки 430−450 сантиметров.