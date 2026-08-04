Остановка теплоходов «6-й километр» временно закрыта в Хабаровске

Напомним, что вода продолжает прибывать к берегу Хабаровска. По состоянию на 4 августа уровень Амура составил 417 сантиметров. Подъем воды у краевой столицы существенно замедлился за прошедшую неделю, однако, по данным Дальневосточного УГМС, уже к концу недели показатели могут достичь отметки 430−450 сантиметров.