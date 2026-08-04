Диспансеризацию без очередей начали внедрять в Хабаровском крае

По данным учреждения, с 2023 по 2025 год поликлиника выполнила план по профилактическим осмотрам и диспансеризации на 100%, а за первые четыре месяца 2026 года показатель достиг 112%. При этом число впервые выявленных заболеваний системы кровообращения выросло в 2,7 раза, а злокачественных новообразований — в два раза. Врачи отмечают, что это связано с более высоким охватом населения профилактическими обследованиями и возможностью выявлять заболевания на ранних стадиях.