Диспансеризацию без очередей начали внедрять в Хабаровском крае

В поликлиниках Хабаровского края внедряют новые подходы к проведению диспансеризации, которые позволяют пациентам проходить обследование быстрее и без очередей, сообщает прсс-служба регионального правительства.
Одной из первых новую систему работы внедрила городская поликлиника Железнодорожного района.
Изменения стали частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе Владимира Путина.
Как сообщили в краевом правительстве, диагностические кабинеты и отделение профилактики здесь разместили на первом этаже, чтобы пациенты могли пройти основные обследования в одном месте. Кроме того, запись на обследования ведётся через медицинскую информационную систему, где каждому пациенту заранее назначают время посещения кабинетов. Это позволяет избежать скопления людей и сократить время ожидания.
Ещё одним нововведением стало электронное анкетирование. Вместо бумажных бланков пациенты заполняют анкету первого этапа диспансеризации на планшете, что ускоряет оформление и помогает врачам получить более полную информацию о состоянии здоровья.
Для удобства жителей в структуре дневного стационара также открыли отдельный кабинет забора крови, работающий с 8:00 до 20:00. Это позволило распределить поток пациентов и снизить нагрузку на лабораторию.
По данным учреждения, с 2023 по 2025 год поликлиника выполнила план по профилактическим осмотрам и диспансеризации на 100%, а за первые четыре месяца 2026 года показатель достиг 112%. При этом число впервые выявленных заболеваний системы кровообращения выросло в 2,7 раза, а злокачественных новообразований — в два раза. Врачи отмечают, что это связано с более высоким охватом населения профилактическими обследованиями и возможностью выявлять заболевания на ранних стадиях.
Опыт поликлиники уже получил высокую оценку специалистов Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России. В краевом правительстве сообщили, что успешные организационные решения планируют внедрять и в других медицинских учреждениях региона.