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В Ростовской области ночью уничтожили около 40 БПЛА

В 9 районах Ростовской области ночью уничтожили около 40 БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Около 40 БПЛА уничтожены ночью в 9 районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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