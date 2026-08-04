В Ростовской области ночью уничтожили около 40 БПЛА

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Около 40 БПЛА уничтожены ночью в 9 районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше