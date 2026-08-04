На дороге в Петропавловку появился асфальт — обновили 15 километров пути

В Хабаровском крае завершился ремонт дороги к селу Петропавловка — впервые здесь появился асфальт. Теперь добираться до популярного у туристов женского монастыря и 4 глемпингов, располагающихся на территории, станет проще. «Приёмка работ завершилась лабораторным анализом кёрна. Специалисты проверили фрагмент полотна на пористость и проницаемость, оценили состав. Все параметры соответствуют нормам. Для нас важно не просто сделать “для галочки”, а оставить после себя действительно качественную и долговечную дорогу. Мы делаем ставку на надёжность. Дорога должна служить людям годами, выдерживать сезонные нагрузки и обеспечивать безопасное движение», — рассказали в краевом минтрансе. Подъезд к Петропавловке — единственная дорога, которая соединяет населенный пункт с Хабаровским районом. После обновления дороги время пути до глемпингов сократилось в 3 раза.