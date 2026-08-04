Краснокнижная рыба массово гибнет в реках Тюменской области

В Тюменской области в реках Тобол и Иртыш массово гибнет рыба, в том числе краснокнижные виды — стерлядь, сибирский осетр и нельма, сообщают местные жители в соцсетях.
По их словам, вода потемнела и приобрела резкий запах, берега усеяны тушами мертвой рыбы. Мор распространяется от Ярково к Тобольску. Очевидцы делятся, что не могут смотреть на происходящее без слез.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что гибель рыбы вызвана недостатком кислорода из-за аномальных дождевых паводков. По данным Росрыболовства, концентрация кислорода в воде упала почти в шесть раз ниже нормы, что привело к массовой гибели рыбы. Причиной стали проливные дожди, смывшие в реку гниющий ил и органику.
Вопрос уборки берегов от мертвой рыбы будет рассмотрен на комиссии по ЧС, уточнили в администрации Тюмени, передает «КП-Тюмень».
27 июля стало известно, что ядовитые рыбы фугу массово выбрасываются на берег в Приморском крае. По предварительным данным, причиной такого резкого наплыва фугу стала аномально теплая вода в регионе.