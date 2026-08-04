Краснокнижная рыба массово гибнет в реках Тюменской области

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что гибель рыбы вызвана недостатком кислорода из-за аномальных дождевых паводков. По данным Росрыболовства, концентрация кислорода в воде упала почти в шесть раз ниже нормы, что привело к массовой гибели рыбы. Причиной стали проливные дожди, смывшие в реку гниющий ил и органику.