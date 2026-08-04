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Врач из Ростова оказал помощь пострадавшим при атаке ВСУ под Геленджиком

Об этом в соцсетях сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.

Врач-анестезиолог из Ростова-на-Дону Александр Александрович, находившийся на отдыхе в Архипо-Осиповке, в первые минуты после теракта оказал первую помощь раненым, а затем прибыл в местную больницу для поддержки коллег, куда доставили основную часть пострадавших. Об этом в соцсетях сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.

По её данным, многие курортники получили ранения от разлетевшейся гальки: эвакуация в машины скорой помощи велась прямо с пляжных лежаков.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели двух маленьких детей из города Шахты в результате происшествия. Информация о состоянии взрослых пострадавших земляков в настоящее время уточняется.

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