Врач из Ростова оказал помощь пострадавшим при атаке ВСУ под Геленджиком

Врач-анестезиолог из Ростова-на-Дону Александр Александрович, находившийся на отдыхе в Архипо-Осиповке, в первые минуты после теракта оказал первую помощь раненым, а затем прибыл в местную больницу для поддержки коллег, куда доставили основную часть пострадавших. Об этом в соцсетях сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.
По её данным, многие курортники получили ранения от разлетевшейся гальки: эвакуация в машины скорой помощи велась прямо с пляжных лежаков.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели двух маленьких детей из города Шахты в результате происшествия. Информация о состоянии взрослых пострадавших земляков в настоящее время уточняется.