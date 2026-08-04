Врач из Ростова оказал помощь пострадавшим при атаке ВСУ под Геленджиком

Врач-анестезиолог из Ростова-на-Дону Александр Александрович, находившийся на отдыхе в Архипо-Осиповке, в первые минуты после теракта оказал первую помощь раненым, а затем прибыл в местную больницу для поддержки коллег, куда доставили основную часть пострадавших. Об этом в соцсетях сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.