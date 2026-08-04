Telegram пропал из App Store

Приложение Telegram пропало из App Store, сообщает корреспондент РБК. Мессенджер сейчас недоступен для скачивания через магазин приложений Apple.
Администрация Telegram сообщила, что приложение восстановлено в App Store, передает Reuters.
«Telegram восстановлен в App Store и вскоре должен снова стать доступным для всех пользователей», — говорится в сообщении.
29 июля ФСБ обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму и решила объявить его в международный розыск. Обвинения связаны с чат-ботом знакомств в Telegram «Дайвинчик». По версии ФСБ, его активно используют украинские спецслужбы для подготовки и координации терактов и диверсий.
Позднее Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. Он в ответ написал: «Согласно российскому законодательству, мне запрещено “публиковать информацию в интернете”. Российские чиновники явно запутались в вопросе о том, кто кого может забанить в интернете».
Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил РБК, что для пользователей Telegram ничего не поменяется после внесения Дурова в перечень Росфинмониторинга, поскольку претензии связаны с ним, а не с самой платформой.
«Новых требований к Telegram нет, поэтому ни для Telegram, ни для пользователей ничего не изменилось», — пояснил Клишас, добавив, что мессенджер должен соблюдать законодательство России.
В Кремле 27 июля заявляли, что власти продолжают контактировать с руководством Telegram по поводу восстановления доступа к нему, но «пока большой активности нет».
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