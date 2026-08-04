Telegram пропал из App Store

Позднее Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. Он в ответ написал: «Согласно российскому законодательству, мне запрещено “публиковать информацию в интернете”. Российские чиновники явно запутались в вопросе о том, кто кого может забанить в интернете».