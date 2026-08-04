Чтобы летнее угощение принесло только радость, важно подойти к выбору арбуза ответственно. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поделились рекомендациями, как найти спелый, сладкий и безопасный плод. Лучше покупать арбузы в магазинах, на рынках или официальных бахчевых развалах. Стоит избегать стихийных точек у дорог, из багажников или без навеса. На легальной точке должны быть вывеска, весы и документы на продукцию. Качественный товар всегда подтвержден сертификатом или декларацией. Вы имеете право попросить их у продавца — отказ должен насторожить. Как выбрать спелый арбуз и избежать кишечных отравлений, читайте в наших карточках.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасный арбуз
Чтобы летнее угощение принесло только радость, важно подойти к выбору арбуза ответственно. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поделились рекомендациями, как найти спелый, сладкий и безопасный плод. Лучше покупать арбузы в магазинах, на рынках или официальных бахчевых развалах. Стоит избегать стихийных точек у дорог, из багажников или без навеса. На легальной точке должны быть вывеска.
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