В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасный арбуз

Чтобы летнее угощение принесло только радость, важно подойти к выбору арбуза ответственно. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поделились рекомендациями, как найти спелый, сладкий и безопасный плод. Лучше покупать арбузы в магазинах, на рынках или официальных бахчевых развалах. Стоит избегать стихийных точек у дорог, из багажников или без навеса. На легальной точке должны быть вывеска, весы и документы на продукцию. Качественный товар всегда подтвержден сертификатом или декларацией. Вы имеете право попросить их у продавца — отказ должен насторожить. Как выбрать спелый арбуз и избежать кишечных отравлений, читайте в наших карточках.